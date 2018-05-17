Создатель "Angry Birds" Питер Вестербака сказал, что желает запустить первый поезд между Таллинном и Хельсинки 24 декабря 2024 года.
Вестербака: построим в финском заливе уникальный искусственный остров
17 мая 2018, 13:45
Создатель "Angry Birds" Питер Вестербака сказал, что желает запустить первый поезд между Таллинном и Хельсинки 24 декабря 2024 года.
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Компании K-Projekt, разработавшей основные дороги и...Занимающаяся проектированием компания K-Projekt была создана в 1988 году, когда начался распад Советского Союза и принадлежавшие государству компании перешли в частные руки. За 30 лет существования компания K-Projekt, выросшая из бывшего государственного проектного института Kommunaalprojekt, участвовала во всех крупнейших эстонских проектах.
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