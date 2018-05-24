OEG увеличила оборот и EBITDA

Оборот Olympic Entдоertainment Group до уплаты налога на азартные игры составил в первом квартале 52,4 миллиона евро.
EBIDTA выросла с 9,8 миллиона евро до 10,9 миллиона евро, по сравнению с первым кварталом 2017 года.
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