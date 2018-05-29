Каллас: Elektrilevi нужно приватизировать

Председатель Партии реформ Кая Каллас считет, что министр финансов не должен был утверждать сделку о приобретении Nelja Energia.
"10 лет назад, когда я начинала карьеру адвоката, я сотрудничала как с Vardar Eurus, так и с Nelja Energia. Но это имеет значение только в том контексте, что я понимаю тенденции и проблемы рынка электроэнергии", - пишет Каллас в своём блоге.
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.