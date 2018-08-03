Дискриминация по возрасту

04 августа 2018, 07:30

Фото: pixabay

В федеральном суде Сан-Франциско профсоюз американских работников связи борется с дискриминацией по возрасту.

Недавно профсоюз расширил коллективный иск, поданный им в декабре прошлого года против крупнейших работодателей страны — в том числе Amazon, T-Mobile, Capital One и Enterprise Rent-a-Car. Профсоюз обвиняет работодателей в намеренном публиковании объявлений о приеме на работу в Facebook с целью исключения работников старшего возраста, пишет на страницах портала Harvard Business Review бывший стратегический советник компании Airbnb, автор книг «Emotional Equations» и «Peak: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow» Чип Конли.

Например, результаты расследования ProPublica указывают на то, что компания IBM за последние пять лет «незаметно» уволила более 20 тысяч сотрудников пожилого возраста. 150 крупнейших компаний Кремниевой долины за последние десять лет все больше сталкиваются с обвинениями в предвзятом отношении к возрасту, чем в расовой или гендерной дискриминации.

Американский закон о дискриминации по возрасту при приеме на работу 1967 года запрещает предвзятое отношение к людям старше 40 лет, однако недавний опрос некоммерческой организации AARP показал, что две трети работников в возрасте 45–74 лет наблюдали случаи эйджизма (дискриминация по возрасту) или лично столкнулись с ним.

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Быстрый переход от индустриальной эры к технологической привел к тому, что работодатели отдают предпочтение цифровому поколению, которое разбирается в гаджетах и гигабайтах лучше, чем те из нас, кто с детства не был знаком с технологиями, пишет Чип Конли.

Один из парадоксов нашего времени, продолжает он, состоит в том, что здоровье представителей поколения бэби-бумеров (период рождения 1943–1963 годы) крепче, чем прежде, они активны и работают дольше, но чувствуют себя все менее востребованными. Они обоснованно волнуются, что начальство или потенциальные работодатели будут считать их опыт и годы скорее недостатком, чем преимуществом. Они боятся стать незаметными или даже выброшенными за борт.

Во многих отраслях, особенно в технологической, можно почувствовать себя «старым» уже в 35 лет — даже если вы будете продолжать работать на полную ставку до 75. Все 40 лет вы будете чувствовать себя неуверенно, особенно в мире, где многие из нас доживут до 100 лет, заключает Конли.

Мы живем дольше, но сила в руках молодых. В то время как средний возраст работников в США составляет 42 года, среди технологических гигантов он меньше более чем на 10 лет. Анализ данных, проведенный Harvard Business Review, показывает, что средний возраст так называемых «единорогов», то есть основателей частных компаний с оценкой капитала выше $1 млрд составляет 31 год, а средний возраст их гендиректоров — 41 год (по сравнению с ними средний возраст CEO компаний, входящих в рейтинг S&P 500, составляет 52 года).

Недавно один молодой лидер технологической компании спросил меня: «Как мне разогреть свои лидерские навыки?» Ответ прост: обратиться к поколению более старших сотрудников, обладающих мудростью и опытом, специализированными знаниями и непревзойденными способностями учить, наставлять и советовать. Вместе с амбициозными миллениалами они могут создать бизнес на века, считает Чип Конли.

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