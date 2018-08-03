Гендиректор криптобиржи назвал главные критерии для развития криптовалют

Фото: Pixabay

Безопасность и реальное применение.

Основной фактор для широкого принятия криптовалют — безопасность, уверен глава Binance Чжао Чанпэн. Он сказал, что цифровые деньги смогут развиваться в том случае, если их будет просто использовать.

«Я считаю, что безопасность является фундаментальной основой для продолжения развития отрасли. Это имеет первостепенное значение для выживания криптовалют и блокчейна», — заявил генеральный директор Binance в интервью Forbes.

Он добавил, что необходимо улучшать системы безопасности. Для того, чтобы коины стали охватывать аудиторию технически неподкованных пользователей, важно упростить работу с ними. Еще одна важная деталь — найти реальные возможности применения для новой технологии. Все это может воплотиться в реальность уже в ближайшее время, утверждает Чанпэн.

Самое актуальное Самое актуальное

dv .ee

Ключевые слова