Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы США

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КНР введет пошлины на товары из США стоимостью $60 млрд

Китай в пятницу опубликовал план ответа на торговые угрозы США, объявив о введении пошлин с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью около $60 млрд в год, передает INTERFAX.RU.

Китайские меры будут введены, как только США реализуют свои угрозы.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд (по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%).

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Китай в ответ призвал США не заниматься шантажом в сфере торговли и не допустить дальнейшей эскалации торгового конфликта.

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