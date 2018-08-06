Новый рекорд Tallink

Tallink Фото: Andras Kralla

В июле паромы Tallink Grupp перевезли 1 223 901 пассажиров, что на 1,3% больше, чем в прошлом году. Это рекордный месячный показатель за все существование компании.

В дополнение к росту числа пассажиров, вырос грузопоток и число перевезенных автомобилей пассажиров.

Глава правления Пааво Ныгене Tallink Grupp сказал, что хорошие результаты обусловлены развитием предлагаемых продуктов и услуг. Но помимо инвестиция, повлияло и хорошее лето, и выход на новые рынки, в первую очередь на азиатские.

Больше всего пассажиров было перевезено на лини между Эстонией и Финляндией - 633 260 пассажира (ха год рост на 1%), далее следует линия между Финляндией и Швецией 375 199 (+2,2%), Эстония и Швеция 118 501 (+1,5%) и Латвия и Швеция 96 941 (-0,1%) пассажиров.

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За июль было перевезено 29 629 единиц груза, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Количество автомобилей пассажиров составило 153 805, что на 1,0% выше прошлогоднего показателя.

dv

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