Большинство россиян не готовы платить за фильмы в интернете

Фото: Pixabay

Большинство россиян готовы смотреть фильмы в интернете в плохом качестве, но не платить за них. Такой вывод следует из соцопроса, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.

За фильмы в сети не готовы платить 66% опрошенных. За хорошее качество фильма готовы заплатить 34% россиян. Четверть респондентов сказали, что могут оформить платную месячную подписку от 300 до 500 руб (4-7 евро).

Однако 47% респондентов полагает, что, если фильм, кино или книга была выложены в интернете, то автор уже не имеет право запрещать ими бесплатно обмениваться. Более 71% тех, кто придерживается такого мнения, объясняют, что в России не высокий уровень жизни, поэтому граждан нельзя лишить возможности скачивать контент бесплатно. Респонденты полагают, что для борьбы с пиратством, нужно установить низкие цены для просмотра и скачивания лицензионных копий фильмов или книг. Такое мнение выразили 62% опрошенных.

Опрос был проведен 31 июля. В нем принимали участие 1 тыс. граждан старше 18 лет.

Самое актуальное Самое актуальное

dv .ee