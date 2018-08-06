История одной фирмы: ушли руководители, последовали клиенты

Исполнительный директор Baltflex Мадис Вейгель

Занимающаяся гидравлическим оборудованием фирма Baltflex обвиняет бывших руководителей в воровстве клиентов, что «откусило» от оборота почти полмиллиона евро. В свою очередь, экс-работники, ушедшие в новый бизнес промышленника Вельо Коннимойса, советуют Baltflex посмотреть на себя в зеркало.

Руководители среднего звена фирмы Baltflex покинули предприятие, унеся с собой ценную информацию, например, клиентскую базу поставщиков, и на этой базе образовали на предприятии промышленника Вельо Коннимойса новое направление. Исполнительный директор Baltflex Мадис Вейгель собирается идти в суд.

Итак, Baltflex планирует начать судебную тяжбу. Спор начал набирать обороты вскоре после того, как закрыл за собой дверь Baltflex руководитель по продажам Яанус Арумяги. Начавший свою карьеру около 20 лет назад простым рабочим, Арумяги, доросший до должности руководителя по продажам, объяснил прошлой осенью свой уход потерей мотивации. И он не стал последним, кто ушёл с предприятия – ещё трое руководителей среднего звена и один рабочий ушли с работы.

Особенно серьёзно это аукнулось в середине этого года: «Со дня исчезли два крупных клиента», – объяснил исполнительный директор Baltflex Мадис Вейгель.

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Новый бизнес

До Вейгеля дошли слухи, что фирмы клиентов першли к Арумяги, примкнувшему к промышленнику Вельо Коннимойсу. Принадлежащее Коннимойсу предприятие Radius Machining занимается токарными и фрезерными работами, но в начале года Коннимойс объявил, что открывает новое направление, а именно – знакомую Арумяги гидравлику. Вейгель отметил ещё одну деталь, которую нельзя считать случайным совпадением: последний рабочий день у Арумяги был в конце сентября, а в начале этого же месяца Коннимойс учредил новое предприятие Radius Hydraulic AB.

Благодаря новому направлению, Radius Maching рассчитывает уже в этом году нарастить оборот более чем на 50%. В январе Коннимойс утверждал, что работа над запуском новой сферы деятельности началась уже в начале прошлого года. Фирма инвестировало в это полмиллиона евро.

Вейгель очень разочарован и называет произошедшее противоречащим всякой этике. «Руководители среднего звена пытаются оттянуть на себя бизнес. Мы бы хотели дебатов на тему того, насколько это правомерно». Если бы Арумяги ушёл руководителем по продажам в другую сферу, по словам Вейгеля, проблемы бы не было, но Арумяги начал бизнес в той же сфере. Вдобавок у него в руках солидная инфобаза. «Ведь, по сути, речь о высшем эшелоне руководителей – менеджер по продажам сидит по правую руку в управленческом аппарате предприятием».

Вейгель понимает, что может сильно проиграть. По его мнению, Арумяги просто своровал у Baltflex давнюю клиентуру. Полностью или частично от сотрудничества отказались четыре самых крупных партнёра, что, по словам Вейгеля, пробило в обороте Baltflex этого года брешь в размере около 450 000 евро. В прошлом году оборот фирмы составил почти 4,4 миллиона евро.

За Арумяги последовали другие работники. В ноябре закончил трудовые отношения глава Таллиннского отделения Айко Айгро, в январе начальник производства Хельвер Хыбемяги и в апреле руководитель по снабжению Ярно Мёэл.

Читая переписку

Конфликт закончился изучением переписки бывших руководителей, выставлением штрафов за нарушение договоров и обращением в комиссию по трудовым спорам. «Юристы прожигают деньги, но чего добьёмся – неизвестно», – заметил Вейгель.

Внутреннее расследование, проведённое в Baltflex, показало, что Хыбемяги отправил Арумяги перед его уходом хозяйственный отчёт фирмы за 2016 год, в котором были указаны производители и цены. Учредителю и финансовому руководителю Baltflex Хейно Пийрсалу это кажется подозрительным. «Весь их бизнес построен на основе нашей базы данных, которую унесли с собой те, кто перешёл работать в Radius».

В прошлую пятницу выяснилось, что Baltflex проиграл в трудовой комиссии спор с Ярно Мёэлем по поводу нарушения правил запрета на конкуренцию. Роковым стал юридический нюанс: Baltflex не заключал с Мёэлем двухстороннего соглашения, вдобавок ежемесячное вознаграждение было слишком маленьким, на руки Мёэль получал 400 евро. «И что мы имеем? Не понимаю, какие документы они ещё хотят», – сказал Вейгель.

Поставщик пришёл на помощь

Помимо клиентов потеряны и поставщики. Менеджер по продажам итальянской фирмы FB Hydraulic Джакопо Фиоччи объяснил, почему начал продавать другим. «Яанус (Арумяги – ред.) сообщил нам о новом предприятии, попросил поддержки, и мы решили помочь», – значится в электронном письме, в котором Фиоччи обещает всё же не прекращать поставок в Baltflex. Газете Aripaev Фиоччи сказал, что сотрудничество с Radius было недоразумением и возникло из-за недопонимания.

Aripaev ознакомилась с перепиской, в которой Арумяги сообщал другому итальянскому поставщику информацию о Radius Machining и подчёркивал, что фирма начала новое направление. Арумяги добавлял, что надеется вновь сотрудничать с этим же поставщиком.

«Какие модели поведения в бизнесе считаются подлыми и какие высокими? Смотрю с позиции своей детской наивности, мил-человек, это совершенно отчётливо низкое поведение. Так не поступают! Но, может, сам Арумяги полагает, что ведёт себя круто, ведь он говорил, что «стащил их вишенку с торта в свой огород»!

Baltflex переубедил поставщиков. «Часть из них испугалась и вернулась на прежний курс. Мы объяснили им, что поймите, в маленькой Эстонии на двух стульях не усидеть, в итоге вы не продадите ничего», – рассказал Вейгель.

По словам Эрго Саара, одного из клиентов и руководителя фирмы Napi Metall, с кем сотрудничать решает каждое предприятие самостоятельно. «Это недостойно Baltflex – винить кого-то в переманивании. Все добровольно двигаются куда захотят», – сказал Саар и открыл, почему он предпочитает сотрудничество с Radius. «Отношение значительно лучше».

Отсылка к адвокату

Арумяги был готов встретиться для интервью, но спустя несколько дней сообщил, что на все вопросы ответит присяжный адвокат из бюро Lextal Урмас Устав. Хыбемяги также перенаправил нас к Уставу, а от Коннимойса в конце прошлой недели комментариев так и не удалось получить.

Вейгель верит, что Коннимойс не перекупал Арумяги и остальных его работников, он просто инвестор. Вейгель считает Арумяги очень амбициозным. «Раз в глубине души Арумяги мечтал стать собственником, то что ему ещё делать? Возможно, они договорились с Коннимойсом: «Друг, дай мне кредит в 500 000 евро, я верну его. Коннимойс спросил, как, на что Яаанус выложил свои бумаги и заверил, что мы продадим это за год с вот такой прибылью, как тебе?» – рисует предположительную картину Вейгель.

Раньше Пийрсалу отдавал Коннимойсу должное. «Снимаю шляпу пред ним за то, как он построил Radius Machining. Молодец, мужик! Но в плане этичности моё мнение о нём теперь изменилось», – признался Пийрсалу, который также считает, что по сути Коннимойс своровал часть прибыли у другой фирмы. «То, что конкуренты захватывают чужой бизнес, случается часто, но ведь Radius не был даже конкурентом».

А может, люди просто не хотят работать в Baltflex? «Если дело в нас, могут идти в другое место работать, но не надо создавать безнравственной конкуренции. Мы тоже чувствуем себя задетыми, разве за 20 лет кто-нибудь сделал, что плохое Арумяги?» – заметил Пийрсалу.

Вейгель назвал правовое поле Эстонии нездоровым, а Пийрсалу ждёт дискуссии. «Что делать в таких ситуациях? Поправить законы? Нормального закона нет, слишком много его толкований. Надо бы чётко определить, при каких условиях можно переходить в родственный бизнес или начинать новый на базе данных прежнего предприятия».

Нелепые утверждения

Представляющий ушедших работников адвокат Урмас Устав считает утверждения, будто Коннимойс своровал часть оборота у Baltflex, нелепыми как с правовой точки зрения, так и по жизни.

На вопрос, играет ли Коннимойс роль инвестора и позже Арумяги попадёт в круг собственников Radius Hydraulic, чёткого ответа адвокат не дал. Но подтвердил, что на предприятии Radius Hydraulic запущено производство. «Любые соглашения между людьми, нацеленные на будущее, это личное дело этих людей», – заметил он. Таким же размытым был и ответ на вопрос, обратился к Коннимойсу сам Арумяги или наоборот. «В демократическом государстве люди общаются без особых барьеров».

Устав подчеркнул, что в Эстонии уже нет крепостного права, и руководители, покинувшие Baltflex, закона не нарушили – всё сводится к обычной конкуренции. «Это всё равно, как если бы вы ушли сейчас с работы и основали новую газету, используя точно те же свои знания, связались бы с потенциальными рекламодателями и так далее», – провёл Устав параллель с журналистикой.

Устав сказал, что экселевская таблица, посланная Хыбемяги и полученная Арумяги, не играет никакой важной роли ни для того, ни для другого. Оба и так знали, с какой продукцией ежедневно работали, кто их клиенты и поставщики, и как складываются цены.

«Никаких контактов или иных данных господину Арумяги просто не нужно, поскольку они все у него в голове, – добавил Устав. – Может, считается, что уволившимся из Baltflex только и остаются законными должности пекарей или садовников, однако это не стыкуется с реальной жизнью».

Адвокат: нельзя говорить о каком-либо переманивании

К тому, что клиентов и поставщиков Baltflex переманили, присяжный адвокат бюро Lextal Урмас Устав относится скептически. «Отбить можно понравившуюся девушку или парня, которые гуляют с другими. Если кто-то считает, что участники рынка не имеют права сотрудничать с одними и теми же поставщиками, то это, скорее, проблема, нуждающаяся в медицинском вмешательстве».

Также, по словам Устава, никто не переманивал ни клиентов Baltflex, ни работников этой фирмы. Клиенты – не ограниченные простаки, как и работники, отметил Устав. «Клиенты умные и делают разумный выбор, никто их не подталкивает к нему», – сказал Устав и заметил, что если оборот Baltflex падает, значит, они сами делают что-то не так. «Вместо того чтобы посмотреться в зеркало, гораздо сподручнее обвинять всех кругом».

В вопросе нарушения правил запрета на конкуренцию, Устав согласен с выводом комиссии по трудовым спорам, истребование штрафов за нарушение условий договора он считает безосновательным. «Я бы посоветовал больше сосредоточиться на хозяйственной деятельности и меньше ходить по селу с байками о выдуманных ужасах, в поисках сочувствующих слушателей», – съязвил Устав, по мнению которого после ухода руководителей Baltflex оказалась во власти разочарования и злости.

«Делается попытка доказать, будто сам сатана вмешался в это дело. Но люди становились всё более неудовлетворёнными своей работой и работодателем, у них не было перспектив развития, соответствующих их опыту, и они искали работу в той же знакомой сфере», – объяснил он.

Устав указал на то, что из Baltflex за год по причине неудовлетворённости уходили и другие руководители среднего звена. Всего ушли 16 работников. «Факт, могущий дать мыслящему человек, богатую пищу для размышлений и самоанализа».

Исполнительный руководитель Baltflex подтвердил факт ухода работников, но с их числом не согласился, подчеркнув, что многие работники приходили и уходили. «Например, один очень перспективный слесарь уехал в Финляндию заливать бетон, где он получает на руки по 3000 евро в месяц. Эстония не может соперничать с такой зарплатой», – заметил Вейгель.



marge.vaikenurm@aripaev.ee Марге Вяйкенурм

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