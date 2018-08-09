Известный эстонско-шведский бизнесмен на грани банкротства

Налоговый департамент угрожает банкротством действующему в Эстонии шведскому бизнесмену Клаесу Магнусу Акерборгу, чье предприятие задолжало государству более полумиллиона евро.

Бизнесмен, который уже пару десятков лет ведет дела в Эстонии, в первую очередь ассоциируется со сделкой по покупке здания главпочтамта в Таллинне. Восемь лет назад именно Акерборг оформил эту сделку. Он финансировал проект, передав деньги старым друзьям – большой фирме недвижимости CA Fastigheter AB бизнесмена Магнуса Клаессон, который родом из того же города, что и Акерборг.