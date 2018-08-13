Центристы в Нарве на пороге кризиса

полиция безопасности Фото: scanpix

После того, как Полиция безопасности (KaPo) предъявила подозрение в коррупции восьми нарвским политикам Центристской партии, руководство партии сообщило, что люди, получившие подозрение должны на период следствия приостановить свое членство в горсовете и отстраниться от работы на руководящих постах в городских учреждениях.

По данным портала rus.err, по состоянию на понедельник, 13 августа, ни один из подозреваемых в коррупции депутатов Нарвского городского собрания не покинул и не изъявил желания покинуть ряды представительного органа.

Подозрение в коррупции были предъявлены: председателю центристской фракции Алексею Воронову, членам партии Илье Фёдорову, Татьяне Стольфат и Алексею Мяги, а также заместителю председателя горсобрания Ларисе Олениной. Последняя руководила горсобранием, так как председатель Александр Ефимов из-за решения суда был ранее смещен с этой должности..

В пятницу стало известно, что список подозреваемых расширился: в него попали также члены фракции Елена Пахомова, Елизавета Четркова и Сергей Львов.

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Руководство нарвского округа Центристской партии соберется на этой неделе. Выбор нового председателя городского собрания назначен на 16 августа. Если новый председатель останется не выбранным до 21 августа, то нынешний состав членов горсобрания будет распущен.

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