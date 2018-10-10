Проект: JAMERA NOPPA Фото: Bauroc

Поскольку с 1 января 2020 года можно строить только здания с околонулевым энергопотреблением, у представителей Bauroc все чаще интересуются, можно ли из наружных стеновых блоков Bauroc ECOTERM+ построить дом с околонулевым энергопотреблением без дополнительного утепления. Ответ: да, можно.

При строительстве дома, отвечающего требованиям околонулевого энергопотребления, мы советуем использовать наиболее теплонепроницаемые наружные стеновые блоки ECOTERM+. Из блоков ECOTERM+ 375 и ECOTERM+ 500 можно спроектировать и построить дом с околонулевым энергопотреблением без дополнительного утепления наружных стен.

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Что такое здание с околонулевым энергопотреблением?



СТОИТ ИЗУЧИТЬ!

Постановление министра экономики и инфраструктуры № 55 "Минимальные требования к энергоэффективности здания".

Дать определение очень просто. Расчетное годовое энергопотребление здания (число ЭП) должно оставаться ниже определенного предела. Число ЭП показывает, сколько кВт/ч энергии в год потребляет здание на один квадратный метр площади. В числе ЭП вычтена энергия, произведенная в здании в течение года.

С 01.07.2015 года в Эстонии действует требование дома с околонулевым энергопотреблением Число ЭП ? 50 кВтч/(м?·г).

Если быть точным, то для расчета числа ЭП для разных энергоносителей (топлива) используются разные факторы, которые учитывают использование необходимой для производства поставленной первичной энергии и влияние этого на экологию.

С 2015 года точно такое же предельное число ЭП ? 50 кВтч/(м?·г) распространяется на частные дома с классом энергопотребления А. В Эстонии можно провести знак равенства между домом с околонулевым энергопотреблением и домом с классом энергопотребления А.

Крайне важно понять, что независимо от использованных стеновых материалов требования класса энергопотребления А можно выполнить, только производя электроэнергию, в основном при помощи солнечных панелей. Наибольшим плюсом солнечных панелей является возможность продажи производимой летом электроэнергии в сеть и тем самым в целом достичь лучшего числа ЭП в год.

С начала 2019 года будут изменены как требования к домам с околонулевым энергопотреблением, так и классы энергопотребления зданий. В обзоре планируемых изменений, который был разослан в апреле 2018 года строительным профессиональным ассоциациям, приведены следующие требования к частным домам с околонулевым энергопотреблением:

Исключения предусмотрены законом в том случае, если установка на участок земли систем, производящих возобновляемую энергию, не явлется экономически целесообразной

Этих приведенных в предыдущей таблице показателей класса В можно достичь строительством наружных стен из блоков Bauroc ECOTERM+ без дополнительного утепления.

В вышеприведенной таблице приведен расчет потребления энергии для одного конкретного проекта дома – JAMERA NOPPA – с тремя разными системами отопления и тремя вариантами наружных стен. Как видно из таблицы, выбор системы отопления с высоким КПД оказывает более значительное влияние на число ЭП здания и тем самым на класс энергопотребления, чем выбор материала для наружных стен и их коэффициент теплопередачи.

Чтобы при использовании геотермального теплового насоса добиться соответствия дома с околонулевым энергопотреблением требованиям, которые будут действовать в 2019 году, то есть, требованиям класса А, на крыше Noppa следует дополнительно установить 2 солнечные панели при любом из трех вариантов наружных стен.

Чтобы при использовании теплового насоса вода-воздух добиться соответствия дома с околонулевым энергопотреблением требованиям, которые будут действовать в 2019 году, то есть, требованиям класса А, на крыше Noppa следует дополнительно установить 4.5 солнечных панелей.

При выборе газового отопления количество панелей, необходимых для достижения класса А, значительно увеличивается до 13-16. Но и эти панели поместятся на крыше Noppa.

Если здание будет построено на участке, на котором производство возобновляемой энергии экономически невыгодно, и в силу вступает планируемое исключение, по которому требования к зданию с околонулевым энергопотреблением можно приравнять к требованию класса В, то при использовании теплового насоса воздух-вода и геотермального теплового насоса здания со стенами из ECOTERM+ 500 и ECOTERM+ 375 отвечают требованиям околонулевого энергопотребления. На таком участке газовое отопление установить невозможно.

В заключение. Таблица с результатами расчетов хорошо показывает, что с 2019 года наружные стеновые блоки ECOTERM+ станут хорошим выбором при обязательном строительстве домов с околонулевым энергопотреблением.

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