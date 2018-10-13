Платежное решение должно быть удобным и безопасным как для клиента, так и для интернет-торговца

11 октября 2018, 17:30

Обычная торговля все чаще превращается в торговлю по Интернету, и интернет-торговля все увереннее выходит за государственные границы.

Это устанавливает для интернет-магазинов определенные условия, которые позволяли бы покупателям на другом конце света приобретать товары и услуги наших предпринимателей. На что обратить внимание, обдумывая платежные решения, рассказывает руководитель акционерного общества Nets Estonia, развивающего для банков и торговцев услуги и продукты, связанные с карточными платежами.

Открытие интернет-магазина в Эстонии для местных покупателей не составляет труда, и разобраться со связанными с этими услугами тоже не сложно: мы знаем законы, знаем язык, у нас есть Департамент защиты прав потребителей и работают определенные правила. Однако продавать товары через интернет-магазин за границу сложнее, здесь больше нюансов и это требует больше времени.

Обороты интернет-торговцев, как и суммы совершаемых через интернет-магазины сделок день ото дня растут, и все больше эстонских предприятий открывают интернет-магазины, а следовательно, помимо терминалов для оплаты картами им нужны возможности интернет-платежей. Рынок интернет-платежей открытый, поставщиков услуг множество. Решения предлагают и местные компании, но вы можете выбирать, к примеру, и среди американских либо скандинавских решений. Важно понимать, какие возможности в действительности нужны интернет-торговцу и его клиентам.

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Фото: Объем сделок с картами при покупках в Интернете: Эстония vs иностранные государства

Чтобы определиться с потребностями, торговцу следует зафиксировать свои пожелания и возможности и учитывать, что выбор того или иного платежного решения во многих случаях зависит от платформы интернет-магазина. Если речь идет о наиболее распространенной платформе интернет-торговли, то произвести сопряжение с платежным решением можно с помощью готовых модулей, то есть плагинов; если же используется интернет-магазин, созданный в виде какого-то специального решения, то сопряжение с платежными возможностями может потребовать отдельных разработок. Уже готовый подходящий плагин – простой и быстрый способ наделения интернет-магазина возможностью оплаты покупок картой. Это открывает для торговца двери в широкий мир и позволяет продавать товары и услуги в любую страну с использованием карточных систем MasterCard и VISA.

В случае с обычным платежом со счета клиента снимается в точности та сумма, которая калькулируется в корзине интернет-магазина, но для многих торговцев важна предварительная авторизация. Это означает, что сначала заказ подтверждается предварительным бронированием, а деньги списываются со счета клиента только тогда, когда товар отправляется клиенту или когда клиент получает его. Если товар продается на развес, то окончательная сумма может немного варьироваться в зависимости от веса укомплектованного товара или от его наличия на складе. Во многих странах карточные платежи пользуются популярностью и как многократные платежи, например, при оплате коммунальных услуг, таких как электроснабжение или водоснабжение. В качестве периодических, то есть неоднократных платежей интернет-магазин может снимать деньги, например, за газеты или журналы, на которые оформлена подписка.

Вопросы часто вызывает продажа товаров и услуг в страны с другими валютами. Что делать, если вы хотите продавать в Швецию или Норвегию – должна ли продажа вестись в евро или в местных кронах? В действительности, торговец не занимается конвертированием валюты – этим занимается банк, выдавший карту. Как норвежский, так и шведский владелец карты может совершать сделки в евро.

В случае с карточными платежами это легко. В интересах благонадежности самого интернет-магазина и его ориентированности на клиента можно использовать настройки, которые будут менять цены в зависимости от целевой страны, то есть, если на сайт зайдет швед, то он будет видеть цены в шведских кронах. И это, на самом деле, простая и логичная часть современных возможностей карточных платежей. Конечно, торговцу в таком случае придется проделать домашнюю работу и определить цены своих товаров в валюте целевых рынков. Даже при таком решении на счет торговца могут происходить поступления за проданный товар уже в конвертированном виде или же в оригинальной валюте.

Как обеспечить безопасность платежей?

Безопасность – это альфа и омега любой деятельности в Интернете. Каждый торговец должен думать о том, как управлять данными клиентов и как обеспечивать безопасность данных, связанных с банковскими картами? Основанное на интернет-технологиях решение E-Commerce Payment Gateway от Nets Estonia AS делает карточные платежи, совершаемые в интернет-магазинах, удобными и простыми. Преимущество услуги для торговца заключается прежде всего в том факте, что у торговца, предлагающего услугу, отсутствует доступ к полному номеру карты. В момент оплаты собственник карты вводит данные своей карты в базу данных, расположенную на сервере Nets Estonia AS, и хранятся данные тоже на сервере Nets Estonia AS. Таким образом за безопасность данных карты, как и за обычные карточные платежи, отвечает Nets Estonia AS.

Поскольку в ИТ-системе торговца не остается ни одного следа, связанного с номером карты клиента, то он и не должен заниматься сохранением и защитой соответствующих данных. Кроме того, в отношении хранения подобных чувствительных данных существуют и свои требования, в том числе обязательный ежегодный аудит – очень дорогое «удовольствие». Таким образом у поставщика решений, связанных с карточными платежами, стоит спрашивать такие решения, которые сопряжены с меньшей ответственностью для торговца.

В плане безопасности решения собственник интернет-магазина не должен делать уступок – он по-прежнему должен защищать как систему администрирования интернет-магазина, так и данные клиентов, но требования, связанные с карточными платежами, носят специфический характер, и благодаря возможности делегировать эту часть проблемы поставщику услуги стоимость программного обеспечения, установленного у торговца, становится более приемлемой.

В наши дни решения карточных платежей всех интернет-магазинов могли бы основываться на протоколе 3DSecure. Это защищало бы торговцев от рисков, связанных с попытками совершения покупок с помощью украденных данных карт. Решение 3Dsecure дополняет процесс оплаты карточкой в Интернете дополнительным вопросом, который задается покупателю, используется идентификация, например, с помощью кода, который отправляется на мобильный телефон – таким образом подтверждается, что покупателем на самом деле является собственник карты.

Используются и другие способы аутентификации, например, предлагаемые банком. Для торговца дополнительная система, обеспечивающая безопасность, это прекрасная возможность заземления рисков, и, конечно, это дополнительная гарантия и для собственника карты.

Хотя на сегодняшний день большинство покупок в интернет-магазинах совершается посредством компьютеров, объем покупок, совершаемых через умные устройства, демонстрирует тенденцию роста, что в свою очередь опять же вынуждает интернет-магазины адаптироваться. Решение Nets Estonia AS учитывает особенности умных устройств и адаптируется в соответствии со средой, в которой оно используется.

Карточный платеж безопасен и для покупателя

  • ФАКТЫ
  • Nets Estonia AS – это действующее с 1993 года предприятие, цель которого – предлагать действующим в Эстонии банкам и торговцам услуги и продукты, связанные с карточными платежами. Nets Estonia AS, входящее в международный концерн Nets, в 2001 году разработало первое в Эстонии решение для интернет-торговли. На сегодняшний день компания обрабатывает 60% совершаемых в Эстонии сделок, связанных с карточными платежами.
  • https://www.nets.eu/etee

По сравнению с другими способами оплаты карточный платеж, совершаемый в Интернете, гарантирует большую безопасность и покупателю. Если возникает ситуация, при которой действующий в Интернете торговец, к сожалению, не может больше выполнять свои обязательства, то, к примеру, покупатели, оплатившие покупку банковским переводом, теряют свои деньги, и их требования разрешаются в процессе обычного взыскания долга, при этом покупатели, совершившие оплату с помощью карты, имеют преимущество, то есть получают деньги, оспорив не совершенную сделку в своем банке.

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