Число сделок с квартирами за полгода выросло на 2 процента

18 октября 2018, 12:17

Квартира на улице Рауа Квартира на улице Рауа
Фото: Andras Kralla

Согласно обнародованному земельным департаментом обзору рынка квартир, в первой половине этого года число сделок на рынке выросло по сравнению с первой половиной 2017 года на 2 процента, но сократилось примерно на 5 процентов по сравнению со второй половиной прошлого года.

Несмотря на снижение активности сделок их совокупная стоимость выросла за год на 17,1 процента, а по сравнению со второй половиной прошлого года на 2,4 процента, что говорит о росте стоимости сделок. Медианная стоимость выросла преимущественно в связи с первичными сделками.

По данным департамента, в первой половине 2018 года в Эстонии совершили 11 234 сделки с квартирами на общую сумму 825 млн евро. В соответствии с прогнозами активность и совокупная стоимость сделок были выше всего в Харьюском уезде, где состоялось 6325 сделок (56,3 процента всех сделок в Эстонии), а их совокупная стоимость составила 652 млн евро (79 процентов стоимости всех сделок).

Медианная цена за квадратный метр всех сделок в первой половине этого года достигла отметки 1366 евро, что на 12,5 процента выше, чем год назад. Это также рекордно высокая медианная цена всех времен. Без учета сделок в Таллинне медианная цена за квадратный метр составила в Эстонии 642 евро.

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Медианная цена за квадратный метр в квартирах Харьюского уезда составила 1692 евро, в Тартуском уезде 1329 евро, в Пярнуском 999 евро, а в Ида-Вируском 209 евро. Этот показатель был выше всего в таллиннском районе Кесклинна, где он составил 2358 евро.

Медианная цена за квадратный метр при первичных продажах составила 1861 евро. По данным сделок, дороже всего были новые квартиры в центре Таллинна и районе Пыхья-Таллинн, где медианная центра за квадратный метр составила 2591 евро. В центре Тарту этот показатель был также высоким и составил 2565 евро. В Таллинне первичные продажи квартир составили 33 процента всех сделок, а в Тарту 29,3 процента.

Доступная за среднюю брутто-зарплату Эстонии площадь различалась в зависимости от региона – 0,6 кв. м в центре Таллинна и 41,7 кв. м в поселке Пеэтри Ярваского уезда.

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