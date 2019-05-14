Акционеры Таллиннского порта требуют ясности в коррупционном скандале

На прошедшем сегодня собрании акционеров Таллиннского порта размер дивидендов был утвержден практически единогласно.

Встреча акционеров Таллиннского порта Фото: Андрас Кралла

99,99% голосов акционеров дивиденды были утверждены на уровне 0,134 евро на акцию, то есть 35,2 миллиона евро. Деньги будут выплачены 4 июня. Финансовый директор предприятия Марко Райд пояснил на собрании: «Сниженный процент налога на большие дивиденды у нас благодаря тому, что государство в прошлом году забрало 105 миллионов дивидендов, 1/3 от этой суммы составляет 35 миллионов евро, поэтому на выплачиваемые Таллиннским портом дивиденды в этом объеме будет распространяться льготная ставка налога. Но есть одно «но»: 7% налога у частных инвесторов должно быть удержано. Это касается и выплат, которые будут сделаны на инвестиционные счета. Дивиденды на счета поступят в двух частях. 26 мая - последний день, когда можно приобрести акции с правом на дивиденды».

Но акционеры переживают в отношении будущих дивидендов. «Этот судебный процесс (случай со взяточничеством бывшим руководством Таллиннского порта) тормозит нашу дивидендную доходность, и наше предложение - выйти из этого как можно скорее, а не растягивать на несколько лет, так как это расходы для фирмы», - сказал один из акционеров. На что руководитель Таллиннского порта Валдо Калм ответил: «Мы в этой ситуации все являемся пострадавшими. В зависимости от того, как этот процесс будет продолжаться, у нас есть возможность получить свои убытки обратно, но сейчас мы не можем предсказать финальный исход. В будущем мы будем избегать таких случаев, для этого мы проделали несколько аудитов, и установлены новые правила принятия решений. Я сейчас сплю спокойно. Скорее, боюсь того, как бы мы не стали чересчур бюрократичными. Важнее работать на будущее предприятия и реализовывать свой потенциал».

Помимо дивидендов, на собрании также утвердили формирование нового комитета, в который вошли представители акционеров. Задача комитета: выбирать и отзывать членов совета, а также вносить на повестку совета вопросы оплаты.