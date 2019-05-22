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LHV эмитирует новые облигации на сумму до 20 миллионов евро

LHV Group объявила о публичной эмиссии субординированных облигаций на сумму 15 миллионов евро, с возможностью увеличить предложение до 20 миллионов евро.

Фото: Михкель Марипуу

Субординированные облигации предлагаются по цене 1004,83 евро за одну облигацию. Цена подписки помимо номинальной стоимости бумаги включает в себя и накопленный ко дню валютирования процент, который инвестор получит обратно вместе с квартальной выплатой интрессов.