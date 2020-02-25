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Инвесторы продают облигации против пандемии

В Милане защищаются от вируса. Фото: Xinhua, Scanpix

В мире инвестиций множество различных финансовых инструментов, среди них и так называемые “пандемические” облигации Всемирного банка, которые инвесторы стали продавать из-за страха перед коронавирусом, пишет Financial Times.

Всемирный банк (ВБ) в 2017 году разместил первые в мире «пандемические» облигации и деривативы для поддержки развивающихся стран в случае вспышки инфекционных заболеваний. Всего Всемирному банку удалось привлечь 320 млн долларов.