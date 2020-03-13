Рубль и нефть подросли. Надолго ли?

Как два сапога пара, нефть и российский рубль движутся последние дни в одном направлении.

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После вчерашнего обвала на фондовых рынках, подобных которому не было с 1987 года, нефть также потеряла более 6%, потянув за собой и рубль. Сегодня можно отметить нестабильное, но восстановление. Цена на нефть растет на 3%, рубль по отношению к евро и доллару окреп на 2%, индекс Московской биржи растет на 4%.