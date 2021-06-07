dv.ee • 7 июня 2021 в 13:38
Биржа
Только для подписчиков
Крипто

Страна Латинской Америки хочет первой в мире легализовать биткойн

Президент Сальвадора Наиб Букеле.  Фото: Scanpix

Самый молодой президент в Латинской Америке, 39-летний глава Сальвадора Наиб Букеле планирует законопроект, который сделает криптовалюту биткойн легальным денежным средством, пишет Äripäev со ссылкой на Bloomberg.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Крипто
    Валюты
    Биткоин
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи