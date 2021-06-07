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Страна Латинской Америки хочет первой в мире легализовать биткойн

Президент Сальвадора Наиб Букеле. Фото: Scanpix

Самый молодой президент в Латинской Америке, 39-летний глава Сальвадора Наиб Букеле планирует законопроект, который сделает криптовалюту биткойн легальным денежным средством, пишет Äripäev со ссылкой на Bloomberg.