Alyona Stadnik • 5 июля 2021 в 3:00
Биржа
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Сбылась мечта жизни успешного трейдера: с 1 августа он больше не работает
Гостем передачи «Деловые люди» на этот раз стал Игорь Дорошенко – биржевой трейдер, работающий на финансовых рынках почти 15 лет. С 1 августа Дорошенко не работает по найму, а это означает, что он завершает свою карьеру в банковской сфере, чтобы полностью посвятить себя трейдингу. Мечта его жизни сбылась.
Далее интервью с Игорем Дорошенко из передачи «Деловые люди»:
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