Сбылась мечта жизни успешного трейдера: с 1 августа он больше не работает

Гостем передачи «Деловые люди» на этот раз стал Игорь Дорошенко – биржевой трейдер, работающий на финансовых рынках почти 15 лет. С 1 августа Дорошенко не работает по найму, а это означает, что он завершает свою карьеру в банковской сфере, чтобы полностью посвятить себя трейдингу. Мечта его жизни сбылась.

Игорь Дорошенко на конференции Инвестора Тоомаса 2021. Фото: Raul Mee

Далее интервью с Игорем Дорошенко из передачи «Деловые люди»: