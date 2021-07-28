Так поступают инвесторы с весомым портфелем: стратегии, которые работают

«Не покупать и не продавать более 1/5 позиции за раз - это спасает при ошибке в выборе правильного момента для покупки и продажи», – так звучит один из принципов, разработанных инвестором Яаком Роосааре в процессе инвестирования.

Инвестор Яак Роосааре Фото: Карли Саул

Быть успешным инвестором в долгосрочной перспективе кажется простым делом, но на практике это сложно, отмечает Джереми Дж. Сигел в своей книге «Долгосрочные инвестиции в акции. Стратегии с высоким доходом и надежностью».