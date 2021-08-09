Владелец TikTok планирует выйти на биржу в конце года

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Компания ByteDance, владелец соцсети TikTok, вернулась к плану провести первичное размещение акций (IPO). IPO может пройти на Гонконгской фондовой бирже в конце 2021 года или первом квартале 2022 года, пишет Sectermag.

Читайте также

Инвестиционная рекомендация в TikTok? Отныне запрещено!

«Сейчас компания подаёт необходимые документы китайским властям и проходит процесс проверки перед листингом», - сообщил один из источников в Гонконге изданию Financial Times.

В марте 2021 года ByteDance оценили более чем в $250 млрд.

По данным The Wall Street Journal, весной представители регуляторов Китая обратились к ByteDance, сообщив, что размещение акций за рубежом несёт риски в сфере безопасности данных и попросив не проводить IPO, пока компания не снизит вероятность утечек.