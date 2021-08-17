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Крупнейшая горнодобывающая корпорация в мире подтвердила продажу своих нефтегазовых подразделений

Руководство крупнейшей в мире горнодобывающей корпорации BHP отчиталось о результатах за 2020-2021 финансовый год и подтвердило сделку о продаже нефтегазовых подразделений, передает Bloomberg.

Основную прибыль BHP получает за счет добычи железной руды и производства меди Фото: Ivan Alvarado, Reuters/Scanpix

Оборот BHP вырос до 60,817 млрд долларов. Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 80% в годовом исчислении до 25,9 млрд долларов, при этом базовая EBITDA составила 37,4 млрд долларов, информирует портал ShareCast.