Крупнейшая горнодобывающая корпорация в мире подтвердила продажу своих нефтегазовых подразделений
Руководство крупнейшей в мире горнодобывающей корпорации BHP отчиталось о результатах за 2020-2021 финансовый год и подтвердило сделку о продаже нефтегазовых подразделений, передает Bloomberg.
Основную прибыль BHP получает за счет добычи железной руды и производства меди Фото: Ivan Alvarado, Reuters/Scanpix
Оборот BHP вырос до 60,817 млрд долларов. Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 80% в годовом исчислении до 25,9 млрд долларов, при этом базовая EBITDA составила 37,4 млрд долларов, информирует портал ShareCast.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме