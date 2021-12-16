Соцсеть Reddit подала документы на IPO
Иллюстративное фото. Фото: Scanpix
Платформа Reddit, пользователи которой в этом году разгоняли на биржах котировки так называемых «мемных» акций, подала заявку на первичное публичное размещение (IPO) своих бумаг на бирже в Нью-Йорке, передает РБК.
Точное количество акций и предлагаемый диапазон цен для IPO компания еще не определила.
Один из источников агентства в сентябре сообщал, что Reddit рассчитывает получить по итогам размещения акций оценку в $15 млрд: летом в рамках нового раунда привлечения средств в объеме $700 млн компанию оценили уже в $10 млрд.
В марте для подготовки к публичному листингу Reddit наняла своего первого финансового директора Дрю Воллеро, который ранее работал в Snap и занимался организацией IPO этой социальной сети в 2017 году.
Интерес к социальной платформе Reddit резко возрос после того, как пользователи на одном из ее форумов WallStreetBets, участники которого преимущественно розничные инвесторы, начали объединяться для разгона котировок акций на фондовом рынке.
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