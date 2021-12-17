Во вторник можно будет торговать новыми облигациями Admirals
Новые облигации Admirals Goup появятся в основном списке облигаций балтийской биржи. Первый день торгов запланирован на 21 декабря.
Фото: Лийз Трейманн
Комиссия по эмиссиям и надзору Nasdaq Tallinn 16 декабря приняла решение удовлетворить заявление Admirals Group о выпуске на биржу 150 000 подчиненных облигаций с номинальной стоимостью 100 евро. В рамках первой части программы в биржевом списке облигаций будет предложено 27 016 облигаций.
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