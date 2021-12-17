  • Поделиться:

    Во вторник можно будет торговать новыми облигациями Admirals

    Новые облигации Admirals Goup появятся в основном списке облигаций балтийской биржи. Первый день торгов запланирован на 21 декабря.

    Фото: Лийз Трейманн
    Комиссия по эмиссиям и надзору Nasdaq Tallinn 16 декабря приняла решение удовлетворить заявление Admirals Group о выпуске на биржу 150 000 подчиненных облигаций с номинальной стоимостью 100 евро. В рамках первой части программы в биржевом списке облигаций будет предложено 27 016 облигаций.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Суд вынес обвинительные приговоры по коррупционному делу о вывозе мусора в Таллинне
    Ekspress Grupp покупает Geenius Meedia
    Продажи легковых машин падают с лета
    Инвестор
    ЕЦБ объявил о сокращении объёма выкупа активов
    Европейский центральный банк объявил о решении прекратить чрезвычайную программу покупки гособлигаций, инициированную во время пандемии. Он планирует это сделать в марте следующего года.
    Европейский центральный банк объявил о решении прекратить чрезвычайную программу покупки гособлигаций, инициированную во время пандемии. Он планирует это сделать в марте следующего года.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Научный сотрудник TalTech: Эстония должна заняться улавливанием CO2
    Если Эстония хочет лидировать в климатической гонке, следует обратить внимание на технологию улавливания СО
    Если Эстония хочет лидировать в климатической гонке, следует обратить внимание на технологию улавливания СО
    Все мнения
    Эпицентр
    Новый закон заставит магазины отказаться от манипуляций ценами
    Руководитель интернет-магазина мебели ON24 Астрид Бахманн утверждает, что некоторые конкуренты обманывают потребителей и манипулируют ценами. Продавцы мебели, техники и стройтоваров в ближайшее время как раз окажутся в орбите усиленного внимания Департамента защиты прав потребителей.
    Руководитель интернет-магазина мебели ON24 Астрид Бахманн утверждает, что некоторые конкуренты обманывают потребителей и манипулируют ценами. Продавцы мебели, техники и стройтоваров в ближайшее время как раз окажутся в орбите усиленного внимания Департамента защиты прав потребителей.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение