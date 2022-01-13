Биржа

Дмитрий Фефилов

13 января 2022 в 5:24 Поделиться:









«Письмо счастья» от брокера Interactive Brokers неприятно удивило клиентов

Известный американский брокер Interactive Brokers сообщил ряду своих клиентов, что с января этого года будет взимать плату за проведение комплаенса. Однако неизвестно, по каким критериям брокер выбирал клиентов, с которых эту плату взимать.

Вчера многие клиенты Interactive Brokers с удивлением обнаружили, как они его уже окрестили, «письмо счастья» от своего брокера, в котором сообщалось, что с 1-го января этого года с них взимается дополнительная плата за содержание счета. По словам брокера, эта сумма необходима для покрытия расходов, связанных с ежегодным комплаенсом счета. В пояснении также говорится, что проведение комплаенса по данному счету обусловлено либо его расположением, либо другими характеристиками, которые требуют от брокера проводить дополнительную оценку рисков.