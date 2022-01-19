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    Таллиннская фондовая биржа падает третий день подряд

    Таллиннская биржа падает вслед за остальными фондовыми рынками уже третий день подряд. Как и вчера, больше других в основном списке потеряли в цене акции Enefit Green, сообщает Äripäev.

    Фото: Лийз Трейманн
    В среду в первые часы торгов индекс ОМХ упал на 1,1% до 2011,4 пункта, информирует Äripäev.
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