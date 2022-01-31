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    Какие преимущества даёт инвестору отслеживание новостей?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Взлёты и падения фондового рынка часто вызывают у инвесторов вопросы и опасения. Риск-менеджер по управлению активами Luminor Антон Скворцов объясняет, на какую информацию инвесторам следует обязательно обращать внимание, и что может произойти, если не следить за новостями.

    По словам Скворцова, необходимость отслеживать новости во многом зависит от того, какие конкретно инструменты входят в портфель инвестора: "Если инвестор вложил средства в ETF, отслеживающие самые общие индексы рынка, инвестирует относительно пассивно и на долгосрочную перспективу, то ему не нужно отслеживать новости подробно. Достаточно быть в курсе того, что происходит в мире или какие тенденции доминируют в экономике, и пусть инвестиции спокойно растут". Однако чем более конкретным становится портфель, и чем активнее вы хотите торговать, тем больше информации необходимо постоянно отслеживать.
    Если инвестор обратил взор на акции конкретной компании, он должен активно следить за новостями о ней, а также о её конкурентах, потому что если появится какая-либо важная новость, она может оказать реальное влияние на цену компании. Но что произойдёт, если инвестор решит не следить за новостями? "Если цена акций резко падает, а человек не знает, что именно произошло, он может начать реагировать на изменения на основе эмоций, а не рационального анализа. Например, некоторые спады могут быть очень кратковременными, а иногда спад может быть вызван событием, которое негативно влияет на компанию в течение очень длительного времени, и от этого зависит выбор оптимальных дальнейших действий", – пояснил Скворцов.
    Поэтому лучше сосредоточиться на будущих тенденциях в определённой области или секторе. "Очень важно ознакомиться с различными прогнозами будущего и критически посмотреть на различные анализы", – сказал Скворцов, добавив, что в то же время наличие противоречивых анализов часто является головной болью инвестора, поскольку в наши дни развелось очень много псевдоаналитиков.
    По мнению Скворцова, преимущество перспективных прогнозов перед новостями состоит в том, что прогноз помогает заглянуть вперёд, и, учитывая прогноз, инвесторы могут получить лучший результат, тогда как новости рассказывают о том, что уже произошло. Однако если говорить о новостях, то, безусловно, стоит обратить внимание, когда компания объявляет о фундаментальных изменениях в своем стратегическом плане. "Если инвестор видит, что это новое направление может привести к росту, то, возможно, ему следует больше инвестировать в эту компанию и купить больше акций", – привёл пример риск-менеджер.

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Какие преимущества даёт инвестору отслеживание новостей?
Взлёты и падения фондового рынка часто вызывают у инвесторов вопросы и опасения. Риск-менеджер по управлению активами Luminor Антон Скворцов объясняет, на какую информацию инвесторам следует обязательно обращать внимание, и что может произойти, если не следить за новостями.
Взлёты и падения фондового рынка часто вызывают у инвесторов вопросы и опасения. Риск-менеджер по управлению активами Luminor Антон Скворцов объясняет, на какую информацию инвесторам следует обязательно обращать внимание, и что может произойти, если не следить за новостями.
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