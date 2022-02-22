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    Райво Варе: ввод российских войск в Украину подстегнёт инфляцию в Европе

    Эксперт Райво Варе считает, что ввод российских войск в Украину подстегнёт инфляцию за счёт роста на энергоносители.

    Совет Федерации РФ поддержал ввод войск в ЛНР и ДНР. ЕС готовится объявить о санкциях. Как это повлияет на энергетический рынок и энергетическую безопасность Эстонии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.
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