Райво Варе: ввод российских войск в Украину подстегнёт инфляцию в Европе

Ставки выросли, но не процентные

С начала года рынки находятся в весьма нестабильном состоянии. Рост инфляции и угроза повышения процентных ставок приводили в замешательство рынки, которые пытались определить, когда и насколько могут быть повышены процентные ставки. Но в итоге во вторник рынки оказались на грани обвала уже из-за совсем других причин и событий, пишет биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

С начала года рынки находятся в весьма нестабильном состоянии. Рост инфляции и угроза повышения процентных ставок приводили в замешательство рынки, которые пытались определить, когда и насколько могут быть повышены процентные ставки. Но в итоге во вторник рынки оказались на грани обвала уже из-за совсем других причин и событий, пишет биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.