Биржа

Дмитрий Фефилов

23 февраля 2022 в 8:42 Поделиться:









Оборот Harju Elekter вырос, но прибыль сократилась

Председатель правления Harju Elekter Тийт Атсо Фото: Лийз Трейманн

Оборот Harju Elekter за год вырос на 4,2%, однако прибыль сократилась почти в два раза. Тем не менее концерн планирует выплатить акционерам дивиденды.

Председатель правления Harju Elekter Тийт Атсо сказал в эфире радио Äripäev, что причин для большой радости в отношении результатов нет: «Мы продолжим свой курс на рост. Надежду вселяет тот факт, что число заказов находится на рекордном уровне».