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    Курс евро достиг 131 рубля

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили исторические максимумы, рубль падал более чем на 10-15%.

    Курс доллара достиг 120,83 рубля, евро - 131 рубля, свидетельствуют данные торгов, передает TACC.
    По данным биржи на 11:47 мск, курс евро рос до 131 рубля (+10,09%), курс доллара - до 120,83 рубля (+15,08%). К 11:55 мск курсы доллара и евро замедлили рост до 117,7 рубля (+12,1%) и до 124 рублей (+4,21%) соответственно.
    С 5 по 8 марта включительно торги и расчеты на всех рынках Московской биржи по решению Банка России не проводились.
    Банк России также принял решение не возобновлять торги в среду на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: адресные заявки" с расчетами в рублях.
    Режим работы Московской биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте регулятора до 09:00 мск того же дня.
    Ранее российский рынок ценных бумаг продемонстрировал масштабное падение - 24 февраля российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.

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