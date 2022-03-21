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21 марта 2022 в 14:10 Поделиться:









На Московской бирже состоялись торги рублевыми облигациями

Сегодня на Московской бирже впервые с начала российского военного вторжения в Украину прошли торги облигациями федерального займа.

Торги ценными бумагами не проводились на Московской бирже с начала вторжения российских войск в Украину. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA, AFP

Как сообщает Financial Times , ссылаясь на данные Refinitiv, доходность эталонных 10-летних облигаций поднялась на премаркете до 19,7%, а затем снова упала до 13,5%, что примерно на 1,4% выше, чем в последний торговый день 24 февраля нынешнего года.

Согласно данным самой Московской биржи, наиболее высокая расчетная доходность по ультракоротким облигациям составляла в ходе торгов 20,3%, а минимальная доходность 19-летних облигаций превысила 17,3%, информирует РБК

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Общий объем сделок, по информации брокерской компании БКС, составил около 2,6 млрд рублей (почти 18 млн евро).

Сегодняшние торги деноминированными в рублях облигациями федерального займа проводились на Московской бирже в формате аукциона открытия, который предусматривает предварительный сбор заявок участников торгов на покупку и продажу ценных бумаг.

Аукцион открытия обычно используется для того, чтобы минимизировать вероятность манипулирования ценой первой сделки при открытии торгов.

Центробанк России заранее объявил, что будет осуществлять покупки облигаций, "чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность".