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    Российские розничные инвесторы настроенны пессимистично

    Проведенное исследовательской лабораторие Levada Lab исследование настроений розничных инвесторов демонстрируют резкое снижение оптимизма в отношении будущего страны и собственного материального положения.

    Фото: SERGEI KARPUKHIN, Reuters/Scanpix
    Инвесторы по-разному характеризуют происходящее сегодня на рынке. Самая большая часть (43%) расценивают ситуацию как крах рынка. 32% считает это временными трудностями и 25% видят в происходящем новые возможности.

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    Российские розничные инвесторы настроенны пессимистично
    Проведенное исследовательской лабораторие Levada Lab исследование настроений розничных инвесторов демонстрируют резкое снижение оптимизма в отношении будущего страны и собственного материального положения.
    Проведенное исследовательской лабораторие Levada Lab исследование настроений розничных инвесторов демонстрируют резкое снижение оптимизма в отношении будущего страны и собственного материального положения.
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