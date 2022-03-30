  • Поделиться:

    Эстония разместила краткосрочные облигации на 400 млн евро под отрицательный процент

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Министерство финансов Эстонии успешно разместило на аукционе краткосрочные гособлигации на общую сумму 400 млн евро, предложенные под отрицательный процент

    Облигации со сроком погашения шесть месяцев на 150 млн евро были размещены по средней ставке -0,44%, а годовые облигации на 250 млн евро - по ставке -0,225%, пишет rus.err.ee.
    В Министерстве финансов сообщили, что объем заявок на покупку облигаций превысил объем эмиссии. В министерстве отметили, что речь идет о регулярном выпуске краткосрочных облигаций, рамочные условия для которого были установлены министров финансов три года назад.
    Эти условия позволяют минфину проводить на рыночных условиях многократные эмиссии облигаций со сроком погашения до 12 месяцев на максимальную сумму до 2,5 млрд евро. Календарного графика для выпуска государственных ценных бумаг не установлено, и он проводится по мере необходимости для обеспечения реальных денежных потоков.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Cвязанный с жилищными кредитами Euribor приближается к нулю
Прогноз Банка Эстонии: в этом году экономика не вырастет
Одна из крупнейших (на бумаге) фирм Эстонии оказалась мыльным пузырем
Влияние санкций
Бойкот российской нефти: где предел роста цен?
Бойкот российской нефти создал на рынке пробел, который трудно заполнить. В результате цены на нефть по-прежнему, похоже, имеют приличный потенциал роста. Конечно, это повлечет за собой последствия для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Бойкот российской нефти создал на рынке пробел, который трудно заполнить. В результате цены на нефть по-прежнему, похоже, имеют приличный потенциал роста. Конечно, это повлечет за собой последствия для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Рубль подорожал на 7% по отношению к доллару
На фоне мирных переговоров между Россией и Украиной, российский рынок и рубль подскочили в цене.
На фоне мирных переговоров между Россией и Украиной, российский рынок и рубль подскочили в цене.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Бойкот российской нефти: где предел роста цен?
Бойкот российской нефти создал на рынке пробел, который трудно заполнить. В результате цены на нефть по-прежнему, похоже, имеют приличный потенциал роста. Конечно, это повлечет за собой последствия для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Бойкот российской нефти создал на рынке пробел, который трудно заполнить. В результате цены на нефть по-прежнему, похоже, имеют приличный потенциал роста. Конечно, это повлечет за собой последствия для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Все мнения
Эпицентр
Репортаж из Львова: на завтрак в кафе - через паспортный контроль и металлоискатель
Эстонские журналисты вызывают в Украине большой интерес, в том числе и у силовых структур. В львовском отделении полиции нас заставили предъявить все отснятые в командировке фотографии, а заодно проверили, с кем и на какие темы мы общаемся в соцсетях.
Эстонские журналисты вызывают в Украине большой интерес, в том числе и у силовых структур. В львовском отделении полиции нас заставили предъявить все отснятые в командировке фотографии, а заодно проверили, с кем и на какие темы мы общаемся в соцсетях.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение