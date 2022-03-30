Биржа

dv.ee

30 марта 2022 в 11:30 Поделиться:









Эстония разместила краткосрочные облигации на 400 млн евро под отрицательный процент

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Министерство финансов Эстонии успешно разместило на аукционе краткосрочные гособлигации на общую сумму 400 млн евро, предложенные под отрицательный процент

Облигации со сроком погашения шесть месяцев на 150 млн евро были размещены по средней ставке -0,44%, а годовые облигации на 250 млн евро - по ставке -0,225%, пишет rus.err.ee.

В Министерстве финансов сообщили, что объем заявок на покупку облигаций превысил объем эмиссии. В министерстве отметили, что речь идет о регулярном выпуске краткосрочных облигаций, рамочные условия для которого были установлены министров финансов три года назад.

Эти условия позволяют минфину проводить на рыночных условиях многократные эмиссии облигаций со сроком погашения до 12 месяцев на максимальную сумму до 2,5 млрд евро. Календарного графика для выпуска государственных ценных бумаг не установлено, и он проводится по мере необходимости для обеспечения реальных денежных потоков.