Биржа

Дмитрий Фефилов

19 апреля 2022 в 8:31 Поделиться:









Результаты первого квартала LHV отстают от финансового плана

Доходы LHV в первом квартале 2022 года оказались ниже на 2,6 миллиона евро собственных финансовых прогнозов. Оборот предприятия по сравнению с прошлым годом увеличился на 21%.

Фото: Лийз Трейманн

Консолидированная чистая прибыль LHV Group в первом квартале составила 12,4 миллиона евро, что на 1 миллион больше, чем годом ранее. За год прибыль увеличилась на 8%.