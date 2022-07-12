Фуал Расулов: евро по доллару, доллар по евро

Эльконд Либман: коалиция стоимостью в миллиард евро
Лидер парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд злорадно потирает руки и иронизирует по поводу того, что цена предложений центристов, стоившая им места в правящей коалиции, составляла 240 млн евро, а формирование нового союза обошлось в миллиард. Что обещает новая коалиция и кто на самом деле заработал на ее формировании, анализирует политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Лидер парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд злорадно потирает руки и иронизирует по поводу того, что цена предложений центристов, стоившая им места в правящей коалиции, составляла 240 млн евро, а формирование нового союза обошлось в миллиард. Что обещает новая коалиция и кто на самом деле заработал на ее формировании, анализирует политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.