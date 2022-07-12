Фуал Расулов: евро по доллару, доллар по евро

Фото: Scanpix, Дадо Рувич

Паритет евро и доллара - не результат энергетического кризиса, а следствие агрессивного повышения учетной ставки со стороны ФРС, считает трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Доллар достиг паритета по отношению к евро. Это исторический момент, случившийся вопреки десяткам лет прогнозов разных «гуру», предсказывавщих крах американской валюты из-за якобы бесконтрольного печатания денег. На подобных ожиданиях базировался и рост биткойна, который, якобы, должен был стать серьезной альтернативой нынешней финансовой системе (и, следовательно, доллару).