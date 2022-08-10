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    Еще один производитель чипов предрекает сложные времена

    Поскольку мировые продажи компьютеров снижаются, из-за этого падает и спрос на используемые в них чипы памяти. Фото: Shutterstock

    Производитель чипов оперативной памяти Micron Technology снизил свой прогноз на третий квартал, предупредив, что свободный денежный поток компании в четвертом квартале будет отрицательным, пишет Äripäev.

    Поскольку мировые продажи компьютеров снижаются, из-за этого падает и спрос на используемые в них чипы памяти. Остывает и рынок смартфонов.

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