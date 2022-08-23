Вийземанн: без дальнейшего повышения процентных ставок инфляцию не удержать

По мнению члена совета и управляющего активными фондами LHV Андреса Вийземанна, повышение процентных ставок кажется быстрым только из-за прежнего бездействия центральных банков. Уровень инфляции в еврозоне в июле составил 9,8%, а базовая процентная ставка в то же время была около нуля. В такой ситуации трудно понять, как можно взять под контроль инфляционные ожидания, не спровоцировав при этом рецессию, отмечает он.
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