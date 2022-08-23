Биржа

Роберт Киуру

23 августа 2022 в 8:25 Поделиться:









Вийземанн: без дальнейшего повышения процентных ставок инфляцию не удержать

По мнению члена совета и управляющего активными фондами LHV Андреса Вийземанна, повышение процентных ставок необходимо. Фото: Liis Treimann

По мнению члена совета и управляющего активными фондами LHV Андреса Вийземанна, повышение процентных ставок кажется быстрым только из-за прежнего бездействия центральных банков. Уровень инфляции в еврозоне в июле составил 9,8%, а базовая процентная ставка в то же время была около нуля. В такой ситуации трудно понять, как можно взять под контроль инфляционные ожидания, не спровоцировав при этом рецессию, отмечает он.

На портале LHV Вийземанн пишет, что июль был очень хорошим месяцем для фондовых рынков после исключительно плохой первой половины года». Индекс S&P 500, в который входят акции крупных компаний США, потерял 20,6% своей стоимости за первые шесть месяцев. Это является самым большим снижением за первое полугодие с 1970 года. В прошлом месяце же индекс вырос на 9,1%.