На этой неделе ожидается 13 собраний центробанков, рынки падают

Предприятия экономили электричество любой ценой и без советов Каллас

Премьер-министр посоветовала крупным предпринимателям отключать потребление электричества в часы пик, однако промышленники из без того уже сейчас делают все, чтобы сэкономить. Но полностью отключить все может не каждый.

Премьер-министр посоветовала крупным предпринимателям отключать потребление электричества в часы пик, однако промышленники из без того уже сейчас делают все, чтобы сэкономить. Но полностью отключить все может не каждый.