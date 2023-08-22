Биржа

Андре Анни

22 августа 2023 в 10:14









Ignitis порадовал результатами и планирует дивиденды

Реклама Ignitis Group на улицах Таллинна. Фото: Liis Treimann

Литовский энергетический концерн Ignitis Group в первом полугодии получил чистую прибыль в размере 155,8 млн евро. Это означает рост в 35,7% в годовом сравнении. При этом объем инвестиций компании увеличился более чем в два раза.

Годовые инвестиции концерна увеличились более чем в два раза и достигли 402,6 млн евро, из которых 71% были направлены в Литву. Общий рост был обусловлен инвестициями в новые проекты в сегменте «зеленого» производства, в основном в береговые ветряные электростанции, а также более крупными инвестициями в сегмент электрических сетей.

Финансовые показатели концерна остаются сильными по сравнению с концом прошлого года. Чистый долг уменьшился на 2% с 986,9 млн евро до 966,7 млн ​​евро. Произошло это в основном за счет положительного свободного денежного потока, на который повлиял более высокий показатель EBITDA и снижение оборотного капитала с 443 млн евро до 191 млн евро.

Годовая скорректированная EBITDA группы увеличилась на 22,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 253,5 млн евро.

Согласно дивидендной политике компании акционерам планируется выплатить 0,643 евро на акцию, что соответствует 46,5 млн евро. Окончательное решение о выплате дивидендов должно быть принято на внеочередном общем собрании, которое состоится 21 сентября.