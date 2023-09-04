Биржа

dv.ee

4 сентября 2023 в 8:53









Оборот местной биржевой компании в первом полугодии составил всего 278 евро

Аптека самообслуживания Grab2Go в Benu. Фото: Rasmus Pitkänen

Grab2Go, которая торгуется на альтернативном рынке Nasdaq First North, в первой половине этого года понесла убыток в размере 214 600 евро при выручке от продаж в 278 евро, пишет Postimees.

В компании поясняют, что операционные расходы за первые шесть месяцев этого года были выше в связи с затратами на подготовку к листингу на First North. В разработку продукта было инвестировано 53 000 евро, из которых 42 000 евро пошли на разработку программного обеспечения, а остальная часть – на аппаратное обеспечение.