Эстонские инвесторы: акции Nvidia упали с пика, но торопиться покупать не стоит
По мнению руководителя инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон, цена акций Nvidia должна еще снизиться, чтобы можно было начать рассматривать их как хорошую возможность для покупки.Фото: Liis Treimann
Коррекция цены акций Nvidia, упавшей с пика, была вызвана тем, что сотрудники производителя чипов зафиксировали часть прибыли после мега-ралли, считают эстонские инвесторы. По мнению Нелли Янсон и Яака Роосааре, выгодные сделки еще впереди.
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