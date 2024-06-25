Эстонские инвесторы: акции Nvidia упали с пика, но торопиться покупать не стоит

Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть

Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.