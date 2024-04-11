Биржа

Индрек Мяэ

11 апреля 2024 в 6:00









Заглянуть в элитный клуб: финские богачи видят на Таллинской бирже замкнутый круг

Представители Таллиннской биржи и нескольких котирующихся на ней предприятий побывали в эксклюзивном финском клубе инвесторов, где представили эстонские возможности. Приняли их тепло, но прозвучали и соображения о низкой ликвидности. Фото: Andras Kralla

Финский инвестор не боится геополитических рисков, но с удовольствием инвестировал бы в Эстонию, если бы на Таллинской бирже было больше глубины и (государственных) предприятий.

Äripäev во вторник по инициативе Nasdaq Tallinn вместе с зубрами Таллинской биржи посетил эксклюзивный Хельсинкский биржевой клуб, насчитывающий уже 110 лет. Это сообщество, объединяющее богатых финских инвесторов и собирающееся в историческом здании Хельсинкской биржи, куда можно попасть только раз в год и только при наличии рекомендаций. Без галстука туда никого не впускают, а женщин начали принимать всего три года назад.

EfTEN Capital, Harju Elekter, Enefit Green, Tallinna Sadam, Tallink и Coop Pank презентовали себя более чем 110 инвесторам, наслаждавшимся ужином. Tallink Grupp представила себя на финском языке, нашлась пара шуток на финском и у других приехавших компаний. Всё ради того, чтобы понять, что может привлечь внимание капитала к Эстонии и таким образом повысить цены на акции в долгосрочной перспективе.

Ключевые фигуры предприятий Таллиннской биржи в эксклюзивном инвестиционном клубе в Хельсинки.

Директор Таллиннской биржи Каарел Отс признал, что на приглашение пришлось напроситься самим. «Телефон не разрывался от звонков с приглашением прийти и рассказать, - позже признался он в интервью Äripäev. - Организация мероприятия заняла более года».

Отс отметил, что Таллиннская и Балтийские биржи малы, и это одна из причин небольшого интереса. «У финнов на собственном рынке достаточно компаний для инвестиций», - сказал он. Кроме того, инвесторы не могут игнорировать потенциальную угрозу войны, влияющую на местные рынки. «Сегодня наш регион не очень привлекателен для институционального инвестора, но это пройдет», - надеется он.

«Рынок Стокгольма тоже знаком финнам. Чтобы вызвать интерес инвесторов, нужно работать», - сказал глава Harju Elekter Тийт Атсо в интервью Äripäev.

Учитывая все это, мы спросили у самих финнов, как они видят Таллиннскую и Балтийские биржи и куда они сегодня инвестируют.

Следует интервью с президентом Фонда продвижения финских акций Сари Лоунасмери:

Президент Фонда продвижения финских акций Сари Лоунасмери сказала Äripäev, что в долгосрочной перспективе финнам интересна Эстония. Фото: Andras Kralla

Как финны видят Балтийские и Таллиннские рынки? Стоит ли туда инвестировать?

В долгосрочной перспективе инвестирование в Эстонию - очень хорошая идея. У вас есть несколько интересных компаний и отраслей для инвестиций, которыми могли бы заинтересоваться финны. Просто сейчас мы видим в Эстонии такие же риски, как и в нашей стране. Но в долгосрочной перспективе, поскольку мы в одной лодке в плане рисков, мы учимся понимать, что риски можно минимизировать.

Сейчас же мы видим, что в последние месяцы финские инвесторы вкладывают деньги скорее в США.

Вы упомянули США и то, что вы в одной лодке с нами. Значит ли это, что финны покидают свой собственный рынок? Как вообще шли дела на Хельсинкской бирже в последние годы, отпугивает ли геополитический риск?

Цены на акции у нас тоже падают, люди много говорят о (гео)политике. Падает и ВВП, многим промышленным отраслям трудно, дела у предприятий идут не так хорошо, как раньше. Однако люди ждут снижения процентных ставок и надеются, что это принесет лучшие времена.

Каждая компания в регионе, которая проводит IPO, определенно заинтересована в финском институциональном капитале. На что смотрят финские институции, каким критериям должна удовлетворять, например, эстонская компания, чтобы ваши пенсионные фонды вложили в нее свои деньги?

Самое важное для финнов — это понимание, куда они инвестируют. К счастью, эстонские компании публикуют свои материалы на английском языке, и это не проблема.

Более проблематична в балтийском регионе и на биржах ликвидность. И здесь возникает парадокс: с одной стороны, ликвидность обеспечило бы, если было бы больше инвесторов, но с другой стороны, инвестор хочет ликвидности. Сейчас на балтийских биржах крупным инвесторам слишком легко изменить рынок.

И, в конце концов, всегда важна сама компания: чтобы рос оборот, прибыльность очень важна. Финны очень внимательно смотрят на показатели компании.

Пожалуйста, назовите эстонские компании, которые могли бы заинтересовать финнов в плане инвестиций.

Финские инвесторы лучше всего знают Tallink, поскольку он котируется и в Хельсинки.

По словам Лоунасмери, у государственных облигаций своя функция и они помогают диверсифицировать портфель, но сама она посматривает скорее на акции. Фото: Andras Kralla

Что правительство может сделать, чтобы сделать страну более привлекательной для иностранных денег?

Правительство может заниматься маркетингом инвестиций. В Финляндии это было сделано. Цель государства должна быть в том, чтобы люди хотели стать владельцами, и при этом его собственная роль и участие в компаниях должны быть как можно меньше. В Финляндии у государства слишком большие доли в компаниях.

Также популяризации инвестирования могут служить налоговые льготы.

И, конечно, продвижение финансовой грамотности, знаю, что как сами биржевые компании, так и другие причастные стороны сами провели бы информационную работу как в школах, так и в других местах. Почему бы не ввести больше биржевых журналистов в мировые финансовые центры, не помочь им вызвать более широкий интерес?

Что вы думаете о государственных облигациях? Разумно ли направлять их на розничных инвесторов и вместо введения налогов брать у них в кредит?

Это зависит от того, найдутся ли люди, готовые инвестировать при такой доходности. Определенно, интерес будет выше, если люди будут знать, на что конкретно идут средства и кто в итоге получит их деньги, занятые под низкую доходность. Инвесторам также нужен безопасный инструмент для диверсификации портфеля, и государственные облигации могут подойти для этого.

Лично я, конечно, больше заинтересована в акциях, чем в государственных облигациях.

И, наконец, классический вопрос – попытаюсь получить инвестиционный совет, пожалуйста, скажите мне, куда сегодня вложить деньги, чтобы разбогатеть?

Важно всегда диверсифицировать. Хотя США и дороги, их тоже не стоит забывать. Секторальная диверсификация также важна. Здесь у Эстонии тоже есть преимущество, она не предлагает возможности инвестировать через биржу в сильные технологические компании, но здесь могут быть идеи по диверсификации портфеля для тех, кто до сих пор покупал дорогие акции технологического сектора.

Финские инвесторы обсуждают, в какие предприятия инвестировать, а в какие нет. Фото: Andras Kralla

Тезис подтверждается

По словам Лоунасмери, возникает своего рода замкнутый круг. С одной стороны, иностранный инвестор хочет видеть ликвидный рынок, но именно обилие (иностранного) капитала обеспечивает эту ликвидность.

Руководитель Таллиннской и Балтийской бирж Каарел Отс сделал для финнов обзор истории местных рынков. Фото: Andras Kralla

Отс соглашается с мыслью Лоунасмери, что надуть биржевые паруса и увеличить ликвидность могла бы приватизация государственных предприятий и их выход на публичный рынок. «Когда на биржу выходили крупные по эстонским меркам компании, иностранные инвесторы, особенно фонды, всегда их подписывали. Началось это с Таллиннского порта, а потом это происходило при каждом крупном IPO», - заметил он. Отс добавил, что выход государственных компаний на рынок помог бы решить проблему ликвидности, указанную финнами.

Директор Таллиннского порта Валдо Калм с удовольствием отметил, что в ближайшее время будет приватизирована еще одна часть Tallinna Sadam. Точнее, Таллиннская биржа может ожидать от них дополнительной эмиссии.

«Нам очень нравится этот план, нашей акции нужна большая ликвидность, и план действий должен быть готов к сентябрю. Остальной график пока неопределен, но, вероятно, это произойдет не в этом году», - сказал он. Сейчас, по словам Калма, для эмиссии не лучшее время, просто потому что Tallinna Sadam, переживший COVID, влияние войны и экономический кризис, все еще находится в фазе восстановления, и таким образом, за акцию можно и не выручить справедливую цену.

«Но, в конце концов, сегодня зал был полон людей, задавали дополнительные вопросы», - видит свет в конце туннеля директор Harju Elekter Тийт Атсо.