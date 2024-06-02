Стало известно, во что ивестируют депутаты: какие акции предпочитают народные избранники?

Нам нужен не рост населения, а рост его благосостояния
Темп развития общества настолько ускорился, что массовые представления о некоторых вещах не поспевают за происходящими изменениями. Например, воззрения на демографию во многом опираются на стандарты, существовавшие до демографического перехода. И это создает проблемы, в том числе при экономическом планировании, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Темп развития общества настолько ускорился, что массовые представления о некоторых вещах не поспевают за происходящими изменениями. Например, воззрения на демографию во многом опираются на стандарты, существовавшие до демографического перехода. И это создает проблемы, в том числе при экономическом планировании, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.