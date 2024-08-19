FT: число банкротств среди стартапов США выросло на 60%
Компания по аренде офисных мест WeWork, которая привлекла около 16 млрд долларов от SoftBank и его фонда Vision, и вышла на биржу в 2021 году, в ноябре прошлого года подала заявление о банкротстве. Стоимость компани достигла своего пика в 2019 году, когда цц оценивали в 47 млрд долларов.
Высокие процентные ставки, снижение экзитов и рост интереса к искусственному интеллекту привели к рекордному числу банкротств в среде стартапов США.
За последний год число закрытия стартапов в США выросло на 60%, поскольку у основателей заканчиваются деньги, собранные во время бума 2021-22 годов. Это ставит под угрозу миллионы рабочих мест в компаниях, которые преимущественно существуют благодаря поддержке венчурных фондов, что может негативно отразиться на экономике в целом, пишет Financial Times.
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