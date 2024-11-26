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  • 26.11.24, 14:35

Инвестиционная платформа Grünfin прекращает работу

Эстонская инвестиционная компания Grünfin, специализирующаяся на устойчивых инвестициях, объявила о прекращении своей деятельности. Инвесторам будут возвращены вложенные средства.
Инвестор Трийн Хертманн является одним из основателей Grünfin.
  • Инвестор Трийн Хертманн является одним из основателей Grünfin. Foto: Andras Kralla
Как сообщается в пресс-релизе компании, руководство, состоящее преимущественно из основателей, и инвесторы приняли решение о закрытии компании, учитывая текущие темпы роста и экономические условия.

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