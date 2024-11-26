Инвестиционная платформа Grünfin прекращает работу

В 2025 году не стоит гнаться за большим доходом, заявила предприниматель Реэт Роос на экономической конференции «Äriplaan 2025». Находящаяся с ней на сцене Кристель Круустюк добавила, что последние пару лет были очень тяжелыми, и она придерживается консервативной, но позитивной позиции на следующий год.
Соучредитель и руководитель инвестиционной платформы Grünfin Трийн Хертманн призналась, что стартапы находятся в точно таком же кризисе, как и другие предприниматели. «Преимущество стартапов в том, что они к этому привыкли».
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.