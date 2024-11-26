Инвестиционная платформа Grünfin прекращает работу

В 2025 году не стоит гнаться за большим доходом, заявила предприниматель Реэт Роос на экономической конференции «Äriplaan 2025». Находящаяся с ней на сцене Кристель Круустюк добавила, что последние пару лет были очень тяжелыми, и она придерживается консервативной, но позитивной позиции на следующий год.