Назад 01.12.24, 11:17 Прибыль ориентированной на российский рынок компании Silvano уменьшилась Производитель и продавец женского белья, биржевая компания Silvano Fashion Group, в третьем квартале получила меньшую чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Silvano Fashion Groupi tuntumate tootemarkide hulgas on näiteks Lauma ja Milavitsa. Foto: Meeli Küttim

Ориентированная на рынки России и Беларуси Silvano в третьем квартале заработал чистую прибыль для акционеров материнской компании в размере 2,7 млн евро, тогда как в третьем квартале прошлого года результат составил 3,1 млн евро.

При этом операционная прибыль компании в третьем квартале выросла с 5,6 млн евро до 5,9 млн евро.

За девять месяцев этого года Silvano достигла чистой прибыли в размере 9,7 млн евро, по сравнению с 7,9 млн евро за аналогичный период прошлого года. Рентабельность чистой прибыли для акционеров материнской компании составила за девять месяцев этого года 20,9%, в то время как за аналогичный период прошлого года она составляла 16,9%.

Операционная прибыль за девять месяцев этого года составила 14,5 млн евро, в прошлом году — 16,3 млн евро.

Выручка за девять месяцев этого года составила 46,5 млн евро, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Оптовая выручка в евро сократилась на 4,9%.

На 30 сентября объем консолидированных активов Silvano Fashion Group составил 80,3 млн евро, увеличившись на 11,1% по сравнению с концом прошлого года.

Общий объем инвестиций группы за девять месяцев этого года в материальные активы, фабрики и оборудование составил 830 000 евро, в прошлом году за тот же период — 896 000 евро. Silvano в основном инвестировала в открытие и реновацию собственных магазинов, а также в оборудование и здания для поддержания производственной эффективности в будущих периодах.

Доходы группы поступают от продажи товаров под брендами Milavitsa, Alisee, Aveline, Lauma Lingerie, Laumelleи Hidalgo через оптовую торговлю и франчайзинг, а также от розничной торговли в собственных магазинах под названиями Milavitsa и Lauma Lingerie.

Основные рынки сбыта группы — страны Балтии, Россия, Беларусь и страны СНГ.

Цена акций Silvano Fashion Group, торгующихся на Таллинской бирже, с начала года находилась в нисходящем тренде, однако с начала ноября демонстрирует небольшой рост.