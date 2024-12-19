Рынки упали, доллар вырос после решение ФРС

Глава ФРС Джером Пауэлл. Foto: REUTERS/Mary F. Calvert
Несмотря на решение Федеральной резервной системы снизить третий раз подряд ставку, американские индексы после выступления Пауэлла резко пошли вниз. Вчера Dow и SP500 закрылись ниже на почти 3%, Nasdaq упал на 3,6%.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.