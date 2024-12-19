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  • 19.12.24, 08:49

Рынки упали, доллар вырос после решение ФРС

Американская валюта достигла самого высокого уровня за два года после того, как центральный банк сообщил о снижении ставки в 2025 году лишь на полпроцента. Рынки, в свою очередь, резко пошли вниз.
Глава ФРС Джером Пауэлл.
  • Глава ФРС Джером Пауэлл. Foto: REUTERS/Mary F. Calvert
Несмотря на решение Федеральной резервной системы снизить третий раз подряд ставку, американские индексы после выступления Пауэлла резко пошли вниз. Вчера Dow и SP500 закрылись ниже на почти 3%, Nasdaq упал на 3,6%.

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