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  • 20.12.24, 08:33

Ответ читателю: что же всё-таки делать с детским накопительным счетом

Подходит конец года, и у читателей возникает вопрос, стоит ли продавать детский накопительный счёт и что с ним нужно делать. На самом деле ничего делать не обязательно, и налоговая выгода не столь очевидна, как может показаться на первый взгляд.
Ухищрения с детским налоговым счетом дают небольшую налоговую выгоду, но увеличивают и расходы.
  • Ухищрения с детским налоговым счетом дают небольшую налоговую выгоду, но увеличивают и расходы. Foto: Liis Treimann
В августе Äripäev опубликовал мнение налогового консультанта и инвестора Пеэтера Пяртеля, который утверждает, что с помощью накопительного счёта LHV (kasvukonto) ребёнок теряет значительную налоговую выгоду. Это вызывает у читателей замешательство – что же делать, чтобы не упустить деньги. Я не налоговый консультант и не даю налоговых рекомендаций, но постараюсь разобрать материалы, опубликованные в Äripäev, и сделать налоговую схему инвестирования для детей более понятной.

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