Ответ читателю: что же всё-таки делать с детским накопительным счетом
Подходит конец года, и у читателей возникает вопрос, стоит ли продавать детский накопительный счёт и что с ним нужно делать. На самом деле ничего делать не обязательно, и налоговая выгода не столь очевидна, как может показаться на первый взгляд.
Ухищрения с детским налоговым счетом дают небольшую налоговую выгоду, но увеличивают и расходы. Foto: Liis Treimann
В августе Äripäev опубликовал мнение налогового консультанта и инвестора Пеэтера Пяртеля, который утверждает, что с помощью накопительного счёта LHV (kasvukonto) ребёнок теряет значительную налоговую выгоду. Это вызывает у читателей замешательство – что же делать, чтобы не упустить деньги. Я не налоговый консультант и не даю налоговых рекомендаций, но постараюсь разобрать материалы, опубликованные в Äripäev, и сделать налоговую схему инвестирования для детей более понятной.
Родители, которые хотят накопить деньги для ребенка или приобщить его к инвестированию, часто открывают банковский счет на его имя, через который покупают различные инвестиционные активы. Однако данный счет дает возможность как для оптимизации налогов, так и для злоупотреблений со стороны родителей.
Марге Ээбик – 37-летняя мать-одиночка, у которой подрастает 15-летний сын. Оказавшись в долгах, которые росли, как снежный ком, она решила изменить свою жизнь, чтобы разорвать порочный круг. На сегодняшний день ей удалось избавиться от потребительских кредитов с грабительскими процентами, и теперь она наращивает свой инвестиционный портфель, который уже достиг 14 000 евро.
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