    Инвесторы о перестоновках в Nordecon: кажется, компания в трудном положении

    Глава Nordecon Герд Мюллер покидает свой пост. Он не сообщил Äripäev о своих дальнейших планах.Фото: Liis Treimann

    Крупная строительная компания Nordecon меняет руководство и продает одну из своих прибыльных дочерних фирм – Nordecon Betoon. Благодаря этой сделке положение компании станет более понятным. Однако инвесторы считают, что положение Nordecon не очень хорошее.

    "Что я могу сказать - кажется, компания в плохом состоянии", - заметил Эндел Палла, владеющий 200 000 акций Nordecon.

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